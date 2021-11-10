Дедлайны технических прогонов срывались несколько раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тестовый пуск трамвая по линии Екатеринбург-Верхняя Пышма перенесли и наметили на декабрь 2021 года, сообщил источник URA.RU, знакомый с ходом работ. По его словам, полновесное движение транспорта по ветке откроют не раньше весны 2022-го. Это связано с проблемами у подрядчика — «Инженерно-строительного центра УГМК», объяснил инсайдер.

Этот объект считается одним из самых проблемных: власти переносили сроки открытия ветки несколько раз (первой датой был ноябрь 2020 года). Одним из последних прогнозов в июне 2021-го делился первый замгубернатора Александр Высокинский (сейчас он сенатор). Тогда он говорил, что технический прогон состоится в сентябре. «До конца этого года планируем зайти в режим регулярных маршрутов», — анонсировал чиновник. Позднее губернатор Евгений Куйвашев сдвинул дедлайн на октябрь-конец ноября.

«В декабре — скорее всего, ближе к концу месяца — на ветке пройдут первые испытания. Ориентировочно весной-летом будет открыто полноценное движение», — передал новые вводные источник.

Говоря о причинах регулярного срыва дедлайнов, он указал на два обстоятельства. Первое — трудности с оперативным финансированием работ. По слухам, весной 2021-го только вступивший в должность вице-мэра по стройке Рустам Галямов перераспределил деньги из других муниципальных программ, и это помогло сделать скачок в работах. Но в июле—августе якобы обострилась ситуация с нехваткой у подрядчика узкопрофильных специалистов — по укладке рельсов и обустройству контактных сетей. Дозвониться до самого Галямова к моменту публикации не удалось. В пресс-службе УГМК обещали прокомментировать ситуацию позднее.

Предполагается, что ветка Екатеринбург-Верхняя Пышма будет обслуживать около 11 тысяч человек. Прогнозируемое время в пути — 20-30 минут.