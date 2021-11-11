Чат-бот Макс стал отрицать существование коронавируса из-за вмешательства хакеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пользователи портала «Госуслуг» заметили сбой в работе чат-бота Макса — виртуальный помощник стал отрицать существование коронавируса, а QR-коды назвал «частью планов мирового правительства». В Минцифрах РФ заявили, что странное поведение робота связано с DDoS-атаками на сайт.

«Вас развели и никаким „коронавирусом“ вы не болели. Факт существования этой „болезни“ никем не доказан. „Коронавируса“ не существует», — приводит «Царьград» ответ чат-бота Макса на вопрос «Как получить QR-код для переболевшего».

По версии взломанного робота, QR-коды являются «частью планов мирового правительства по сегрегации населения и усилению тотального цифрового контроля». Макс призвал пользователей «Госуслуг» отказаться от их использования, если они не поддерживают этот заговор.

Минцифры РФ в своем официальном telegram-канале заявили, что сбой в работе чат-бота связан с DDoS-атаками на портал. В том числе, именно из-за них пользователи не могли попасть на «Госуслуги». Атакам подвергся и чат-бот Макс. В Минцифры РФ напомнили, что робот не имеет доступа к личным данным пользователей — он разработан исключительно для консультаций.

Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин в разговоре с URA.RU отметил, что на поведение робота Макса повлиял человеческий фактор. «Теоретически что-то могло пойти не так с роботом. Он мог бы выдавать такую информацию из-за проблем с искусственным интеллектом. Но в данном случае цвет текста поменялся на красный. Это мог сделать только человек», — сообщил хакер.

Вакулин не исключает сбой в работе искусственного интеллекта, но в этом случае красный цвет шрифта должен был бы ранее использоваться на сайте. Хакер предполагает, что причиной странного поведения чат-бота могла стать работа программиста, который решил пошутить таким образом перед увольнением. Также Вакулин не исключает воздействия на сайт извне — он обратил внимание на сообщение Минцифры РФ о кибератаках.

Сбои в работе «Госуслуг» происходят уже второй раз за неделю. Днем 11 ноября россияне не смогли получить свой QR-код, потому что сайт оказался временно недоступен. А утром 8 ноября произошло массовое аннулирование сертификатов о вакцинации. У людей резко снизился срок их действия в два раза — с года до полугода. После глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что сбой произошел во время внедрения новой формы COVID-сертификатов.

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