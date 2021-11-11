11 ноября 2021

В Минздраве развеяли слухи о вреде вакцинации для беременных

© Служба новостей «URA.RU»
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Роддом. Челябинск, роддом, родильный дом
Вакцинация не повлият на ход беременности после 22-й недели Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вакцинация против COVID-19 после 22-й недели беременности не повлияет на ее течение. Об этом заявил главный внештатный специалист по акушерству Минздрава России Роман Шмаков.

«Имеющиеся научные данные на настоящий момент доказывают, что вакцинация от коронавируса беременной женщины на сроке после 22-й недели не влияет на течение беременности», — цитируют Романа Шмакова РИА «Новости».

Ранее URA.RU сообщало, что российские акушеры предупредили о повышенной опасности COVID-19 для женщин, беременных мальчиками. В Минздраве заявили о задержке развития плода из-за заболевания коронавирусом во время беременности, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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