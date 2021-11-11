Власти предложили помочь самозанятым накопить на пенсию

Для самозанятых планируют создать единый негосударственный пенсионный план Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для самозанятых, которые работают в крупных организациях по типу «Яндекса» или «Сбера», могут создать единый негосударственный пенсионный план. Такую инициативу на совещании на площадке Центра стратегических разработок (ЦСР) обсуждали работники Минфина, Минэка, Минтруда, ФНС и крупнейших представителей рынка (Ozon, Yandex, Mail.ru, Сбербанк и другие).

Система может работать следующим образом: негосударственные пенсионные фонды с согласия сотрудника будут удерживать долю его доходов от каждого заказа в качестве пенсионных взносов, после чего деньги будут направлены на единый счет занятого в НПФ, пишут «Известия». В материалах к совещанию говорится, что впоследствии работник будет получать социальные выплаты вне зависимости от места проживания, причем как в случае наступления пенсионного возраста, так и при недееспособности или сложном материальном положении.

Если будет выстроена такая система, платформы будут подвержены определенному риску. Эксперты отмечают, что административная нагрузка на платформы увеличится, а также всегда будет риск, что самозанятые откажутся от участия в пенсионном плане.

Ранее сообщалось, что для самозанятых хотят ввести официальное получение чаевых. Это будет возможно с использованием приложение «Мой налог». Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минфин России сообщили, что число самозанятых россиян перевалило за 3,1 миллионов людей, пишет RT.