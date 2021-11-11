В интернете слили базу данных покупателей QR-кодов о вакцинации

На теневых форумах и в telegram-каналах выставили на продажу базу данных россиян, которые приобретали поддельные справки о вакцинации и ПРЦ. За подделку сертификатов гражданам может грозить уголовная ответственность.
Одна тысяча строк стоит примерно 8,5 тысяч рублей и содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона, место жительства и информацию о дате получения сертификата, сообщает
«С учетом того, что ответственность за использование поддельных QR-кодов предлагается усилить до уголовной, это может стать новой золотой жилой для мошенников», — предположил основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян. По его мнению, данные могут использоваться для шантажа покупателей, ведь предлагается ввести уголовное наказание за использование поддельных QR-кодов.
Ранее сообщалось, что россияне начали подделывать QR-коды, когда в стране ввели нерабочие дни. За сентябрь и октябрь количество поддельных сертификатов о вакцинации выросло в 20 раз. Сотрудники полиции начали заводить первые уголовные дела о подделке справок. В ХМАО появятся кибердружины, которые собираются заниматься поиском фейковой информации о вакцинации, передает телеканал 360.
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