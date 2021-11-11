В Госдуме ужесточились правила входа из-за пандемии COVID

В Думу теперь сможет войти ограниченное количество людей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Госдуме ужесточили пропускной режим. Комиссия Госдумы по регламенту поддержала инициативу главы думского аппарата по этому вопросу.

В Думу сможет проходить только один помощник от каждого депутата — список с их фамилиями после согласования с руководителем фракции должен быть направлен главе думского аппарата. Из них могут работать в парламенте не более двух человек (им предоставляется рабочее место), а остальные — в регионе, который представляет депутат, объясняет « Коммерсант» новые правила входа в здание Госдумы.

Кроме того, будет сокращено количество выдаваемых пропусков для председателей комитетов (с 20 до 12 в день), за исключением комитета по бюджету. Также гостя, пришедшего по разовому пропуску, будет обязан встречать у входа пригласивший его депутат или уполномоченный им сотрудник аппарата.

На пленарном заседании Госдумы один из депутатов предложил обязать всех россиян пройти вакцинацию от коронавируса. По мнению Рифата Шайхутдинова, прививка должна быть у всех россиян. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ ему сказал, что регионы сами будут решать вопросы по противодействию заболевания.