11 ноября 2021

Оценщик жилья раскрыл, когда лучше всего покупать квартиру

© Служба новостей «URA.RU»
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В РФ увеличивается уровень торга на квартиры Фото:

Россиянам, планирующим покупку недвижимости в ближайшее время, стоит не откладывать, а сделать это уже сейчас. Так считает президент саморегулируемой организации «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков.

«Конец осени — правильное время для реализации подобных планов. Надеяться на то, что цены на вторичном рынке будут снижаться, не стоит. Однако увеличивается уровень торга. К концу года он может составить 3-3,5% против сегодняшних 2,5-2,8%», — отметил он в разговоре с «Российской газетой».

Ранее стало известно, что из-за подорожания материалов в России вырастут цены на квартиры в новом жилом фонде. В частности, произошел резкий рост цен на металл, что автоматически ведет к увеличению себестоимости жилья, напоминают Дни.ру.

При этом в ближайшее время в России не стоит ждать снижения цен на жилье. Если серьезные изменения на рынке недвижимости и будут, то не раньше, чем через два года. Об этом в начале ноября заявил заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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