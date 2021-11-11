Оценщик жилья раскрыл, когда лучше всего покупать квартиру

В РФ увеличивается уровень торга на квартиры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россиянам, планирующим покупку недвижимости в ближайшее время, стоит не откладывать, а сделать это уже сейчас. Так считает президент саморегулируемой организации «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков.

«Конец осени — правильное время для реализации подобных планов. Надеяться на то, что цены на вторичном рынке будут снижаться, не стоит. Однако увеличивается уровень торга. К концу года он может составить 3-3,5% против сегодняшних 2,5-2,8%», — отметил он в разговоре с «Российской газетой».

Ранее стало известно, что из-за подорожания материалов в России вырастут цены на квартиры в новом жилом фонде. В частности, произошел резкий рост цен на металл, что автоматически ведет к увеличению себестоимости жилья, напоминают Дни.ру.

При этом в ближайшее время в России не стоит ждать снижения цен на жилье. Если серьезные изменения на рынке недвижимости и будут, то не раньше, чем через два года. Об этом в начале ноября заявил заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев.