Зампред правления Сбера Царев: снижения цен на жилье не будет

Изменения на рынке недвижимости возможны только через два года Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ближайшее время в России не стоит ждать снижения цен на жилье. Если серьезные изменения на рынке недвижимости и будут, то не раньше, чем через два года, заявил заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев.

«Я бы не ждал существенного снижения цен на жилье. У нас есть инфляция, в этом году она под 8 процентов. Для покупателей хорошей новостью будет даже не коррекция [цен] в сторону уменьшения, а отсутствие роста», — сказал Царев в интервью «Комсомольской правде».

От подчеркнул, что на рынке жилья действуют долгие тренды. Нынешнее предложение было заложено в 2016—2017 годах, поэтому серьезных изменений стоит ждать через два года.

«Сейчас ситуация будет такая: не так много спроса и не так много предложения. Это приведет к стабилизации цен. Коррекция цен, как вверх, так и вниз, не будет драматичной», — отметил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в России выросли размер и срок ипотечных кредитов. Это связано с ростом цен на недвижимость, с увеличением ключевой ставки Центробанка и с изменением программы льготной ипотеки.