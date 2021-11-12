В России от коронавируса за сутки умерло 1 235 человек

Четыре дня подряд от коронавируса в РФ умирают более чем 1 200 человек в сутки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За день от коронавирусной инфекции в России скончалось 1 235 граждан. Днем ранее — 1 237 человек. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 40 123 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 235 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 33 645 человек», — сообщается на официальном сайте организации.

Днем ранее из-за болезни умерло 1237 пациентов, 10 ноября — 1239, что стало новым рекордом смертности в РФ. С 9 ноября смертность держится на уровне более чем 1200 человек в сутки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил введение в стране новых коронавирусных ограничений, сообщают Дни.ру. Этот вариант может стать возможным при ухудшении эпидемиологической ситуации. Кроме того, оперштаб уже анонсировал введение QR-кодов для посетителей кафе, магазинов, а также в общественном транспорте, уточняет Ytro.ru.