В России от коронавируса скончалось 1239 человек

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Подборка фотографий в период самоизоляции 28.04.20 в Перми, крест, могила, катафалк, похороны, кладбище
За сутки в России от коронавируса умерло 1239 человек Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России установлен новый рекорд смертности от коронавируса. За последний сутки в стране скончалось 1239 человек. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

«В России за минувшие сутки выявлено 38058 новых случая заражения. Умерло 1239 человек», — сообщается на официальном сайте опрештаба.

Ранее Россия заняла второе место в мире по абсолютному числу смертей от COVID-19. За время пандемии в стране зафиксировано 753 тысячи смертей от коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не верить слухам об избыточной смертности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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