В России от коронавируса скончалось 1239 человек

За сутки в России от коронавируса умерло 1239 человек Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России установлен новый рекорд смертности от коронавируса. За последний сутки в стране скончалось 1239 человек. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

«В России за минувшие сутки выявлено 38058 новых случая заражения. Умерло 1239 человек», — сообщается на официальном сайте опрештаба.

Ранее Россия заняла второе место в мире по абсолютному числу смертей от COVID-19. За время пандемии в стране зафиксировано 753 тысячи смертей от коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не верить слухам об избыточной смертности.