Екатеринбурженку мучили галлюцинации после вакцинации от COVID

Пенсионерка из Екатеринбурга перенесла второй компонент вакцины с галлюцинациями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительница Екатеринбурга (Свердловская область) пенсионного возраста столкнулась с галлюцинациями после того, как поставила второй компонент вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Родственникам пенсионерки пришлось вызывать скорую медицинскую помощь. Об этом URA.RU рассказал внук горожанки Илья.

«Бабушка у нас старенькая, но она всегда отличалась крепким здоровьем: как физическим, так и психическим. И даже в таком возрасте остается активной, а ей 86 лет. Будучи человеком советским, она выполняет все предписания властей, врачей. Сказали поставить прививку от ковида, пошла и поставила. Первый компонент прошел незаметно для нее, а вот со вторым начался концерт. У бабули появились галлюцинации и высокая температура», — посетовал мужчина.

По словам Ильи, бабушке начали казаться какие-то люди, животные, звуки. «Кто-то скажет, что она старая, но нет. В день прививки все было чудесно, а вот после нее начался кошмар. Он длился несколько дней. Она могла среди ночи начать кричать. На третий день этого „цирка“ мы вызвали скорую. Врачи приехали, осмотрели. Врачи скорой сказали, что подъем температуры после прививки — норма. Однако у людей пожилого возраста высокая температура может вызвать временные галлюцинации. И вправду, после того, как через два дня спала температура, галлюцинации ушли», — отметил он.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием к врачу-терапевту, иммунологу Ирине Ярцевой. «Высокая температура у ребенка, взрослого или пожилого человека может вызывать временные галлюцинации. Вакцина от ковида сама по себе не может стать причиной галлюцинаций», — отметила Ярцева.

Ранее агентство писало, что екатеринбуржец, проходящий лечение в Свердловском областном онкологическом диспансере, стал терять память после вакцинации от коронавируса. Однако лечащий врач пациента не рекомендовал мужчине прививаться и говорил об увеличении случаев потери памяти после прививки.