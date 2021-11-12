В социальных сетях негативно отреагировали на новую инициативу выдавать QR-коды переболевшим коронавирусной инфекцией россиянам, которые не обратились за помощью в больницу. Одни считают, что все подобные меры уже бесполезны, другие хотят спрятаться, чтобы им не дали QR-код.
Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко документ, в котором указал, что в России необходимо создать официальный реестр граждан, которые переболели коронавирусом, но не обращались за медицинской помощью. Им также необходимо выдавать QR-коды на шесть месяцев. Леонов указал на проблему, когда человек имеет антитела к коронавирусной инфекции, но не может получить подтверждающий болезнь QR-код, пишет «Национальная служба новостей». По его словам, такая мера будет актуальна для тех, кто привился за рубежом иностранными вакцинами, так как они официально не зарегистрированы в России, дополняет RT.
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