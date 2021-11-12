В соцсетях разнесли идею выдачи QR-кодов непривитым россиянам. «Прячься, кто может!»

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Фильтр на входе ТЦ «Пушкинский». Курган , QR код, проверка qr-кода, куаркод, локдаун
QR-коды хотят раздавать тем, кто переболел, но не сообщил об этом Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В социальных сетях негативно отреагировали на новую инициативу выдавать QR-коды переболевшим коронавирусной инфекцией россиянам, которые не обратились за помощью в больницу. Одни считают, что все подобные меры уже бесполезны, другие хотят спрятаться, чтобы им не дали QR-код.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко документ, в котором указал, что в России необходимо создать официальный реестр граждан, которые переболели коронавирусом, но не обращались за медицинской помощью. Им также необходимо выдавать QR-коды на шесть месяцев. Леонов указал на проблему, когда человек имеет антитела к коронавирусной инфекции, но не может получить подтверждающий болезнь QR-код, пишет «Национальная служба новостей». По его словам, такая мера будет актуальна для тех, кто привился за рубежом иностранными вакцинами, так как они официально не зарегистрированы в России, дополняет RT.

Николай Никитин считает, что теперь думать о выдаче QR-кодов переболевшим слишком поздно
Комментаторы убеждены, что их пытаются закодировать
Пользователи не понимают, что происходит
В социальных сетях развернулась полемика о том, кому выгодна эта инициатива
Кое-кто в ярости из-за введения в регионах РФ QR-кодов
Одни не верят в коллективный иммунитет и думают, что все нужно для того, чтобы подогнать цифры под общую статистику
Другие испугались и хотят спрятаться

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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