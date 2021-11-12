QR-коды хотят раздавать тем, кто переболел, но не сообщил об этом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В социальных сетях негативно отреагировали на новую инициативу выдавать QR-коды переболевшим коронавирусной инфекцией россиянам, которые не обратились за помощью в больницу. Одни считают, что все подобные меры уже бесполезны, другие хотят спрятаться, чтобы им не дали QR-код.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко документ, в котором указал, что в России необходимо создать официальный реестр граждан, которые переболели коронавирусом, но не обращались за медицинской помощью. Им также необходимо выдавать QR-коды на шесть месяцев. Леонов указал на проблему, когда человек имеет антитела к коронавирусной инфекции, но не может получить подтверждающий болезнь QR-код, пишет «Национальная служба новостей». По его словам, такая мера будет актуальна для тех, кто привился за рубежом иностранными вакцинами, так как они официально не зарегистрированы в России, дополняет RT.

Николай Никитин считает, что теперь думать о выдаче QR-кодов переболевшим слишком поздно Скриншот с издания Lenta.ru

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Другие испугались и хотят спрятаться Скриншот с издания RT