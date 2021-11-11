11 ноября 2021

Власти обсудят выдачу QR-кодов россиянам без прививки

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QR-код хотят выдавать непривитым гражданам на полгода Фото:
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Коронавирус COVID-19

В России необходимо создать официальный реестр граждан, которые переболели коронавирусной инфекцией, но не обращались за медицинской помощью. Им также необходимо выдавать QR-коды на полгода. Официальный документ с таким предложением направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу. Предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев», — указано в обращении Леонова, которое есть в распоряжении РИА «Новости».

Таким образом, в Госдуме обсудят актуальную на данный момент проблему, когда переболевшие коронавирусом россияне не могут получить QR-код. Под это также подпадают и те граждане, кто привился иностранными вакцинами.

Ранее в оперштабе отметили, что в России могут ввести QR-коды в общественном транспорте и магазинах, напоминают Дни.ру. При этом в Госдуме выступили против этого новшества. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил также, что ограничительные меры и QR-коды отменят после окончания пандемии, уточняет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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