Бывшего челябинского замгубернатора заставили заплатить штраф

Андрей Косилов руководит крупнейшим агрохолдингом (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов

В Челябинской области птицефабрика ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» оплатила штраф, наложенный управлением Россельхознадзора за захламление земель куриным пометом. Предприятие входит в состав агрохолдинга, который контролирует бывший вице-губернатор региона Андрей Косилов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Россельхознадзор по региону в феврале 2021 года установил, что „Равис“ нарушил закон в сфере защиты земель и охраны почв. Земельные участки сельхозназначения площадью 129 га, расположенные в Сосновском, Еткульском и Троицком районах были захламлены отходами органического происхождения с запахом куриного помета. В отношении „Равис“ было вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 400 тыс. рублей», — заявили в ведомстве.

Не согласившись с решением надзорного ведомства общество обратилось с жалобой в Сосновский районный суд. «Равис» удалось в июне 2021 года снизить административный штраф до 200 тыс. рублей.

«Компанию „Равис“ оштрафовали за то, что она удобряет и обогащает почву. Мы пытались отстоять свою правоту в суде, но не получилось. „Равис“ законопослушная компания, поэтому мы заплатили штраф», — прокомментировали URA.RU в компании.

Как отмечают в надзорном ведомстве, птицефабрика в полном объеме оплатила административный штраф за нарушение земельного законодательства РФ. В Россельхознадзоре по региону считают, что при размещении для компостирования смеси куриного помета и свиного навоза нарушается почвенный покров.