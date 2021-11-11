11 ноября 2021
10 ноября 2021

В ЯНАО полицейские скрыли свои банковские счета

© Служба новостей «URA.RU»
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Трое сотрудников ОМВД по Муравленко были привлечены к дисциплинарной ответсвенности Фото:

Сотрудники ОМВД РФ по городу Муравленко не указали в справках о доходах данные о своих банковских счетах. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры.

«В ходе надзорных мероприятий установлены факты ненадлежащего и небрежного исполнения сотрудниками отдела полиции обязанности, предусмотренной законодательством о противодействии коррупции, повлекшие отсутствие в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 2020 год сведений о банковских счетах и имуществе», — говорится в сообщении прокуратуры. По результатам проверки нарушения законодательства были устранены, а также к дисциплинарной ответственности привлекли троих виновных лиц.

Ранее URA.RU сообщало об аналогичном случае за период 2020 года в Муравленко, где муниципальные служащие управления жилищно-коммунального хозяйства администрации, также не указали данные своих банковских счетов. Они были наказаны надзорным ведомством.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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