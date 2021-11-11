Обучение в удаленном формате продлено на неделю Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области продлят дистанционное обучение в школах и колледжах на неделю. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

«Дистант по рекомендации Роспотребнадзора продлят на неделю», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале оперштаба. Там отметили, что это касается школьников с 5 по 11 класс, а также студентов среднего образования.

В оперштабе подчеркнули, что дистант, вводившийся до 13 ноября, позволили улучшить эпидемиологическую ситуацию в регионе. Этот эффект планируется закрепить.

Школы и колледжи Свердловской области перевели на дистант с 8 ноября. Учебные заведения должны били перестроить учебный план так, чтобы обучающиеся могли получить знания в полном объеме. Некоторые школы принимали решение о дистанте раньше официального указа.