В Кремле отреагировали на опасения США из-за активности армии РФ

Дмитрий Песков просит не обращать внимание на российскую армию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение отношений Украины и России из-за конфликта в Черном море

Россия никому не угрожает, у нее свой путь и свои дела, а Соединенные Штаты Америки лишь нагнетают напряженность вокруг РФ. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о статье в издании Bloomberg, в которой США предупреждают Европу, что РФ якобы готовит вторжение на территорию Украины.

«Это уже не первая публикация, не первое заявление США о том, что они обеспокоены передвижениями наших вооруженных сил на территории РФ. Передвижение наших солдат на нашей территории не должно вызывать обеспокоенности. Россия ни для кого не представляет угрозы, она идет своим путем и занимается своими делами. В случае необходимости мы реагируем, если что-то угрожает нашей безопасности. Подобные заголовки не что иное, как пустое и безосновательное нагнетание напряженности, больше провокационных действий [чем реальных]», — отметил пресс-секретарь на конференц-колле.

«[Показатель этого -] ситуация в Черном море, активная разведдеятельность самолетов НАТО. Мы не можем быть к этому индифферентны и должны быть начеку. Это же не белорусские самолеты летают, а тех, кто декларирует своей целью сдерживание России, называя ее врагом. Мы должны себя застраховать», — добавил Песков.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что США и их союзники по НАТО наращивают активность в черноморском регионе. Военное ведомство трактует внеплановые учения альянса у границ России как агрессию Вашингтона и считает их угрозой региональной безопасности и стратегической стабильности.