В регионах России начнут выдавать QR-коды непривитым

QR-код можно будет получить даже официально не переболевшим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Чувашии решили выпускать QR-коды для граждан, которые не привились и официально не переболели. Основанием для получения сертификата будет высокий уровень антител, сообщил глава региона Олег Николаев.

«Решением станет создание регионального ресурса, где гражданин может ввести идентификатор, присвоенный на основании результатов анализа на антитела, и получить QR-код. Под это формируется реестр лиц с высокими титрами антител, врачебной комиссией аккредитованных лабораторий определяется срок действия этих антител», — сообщил Николаев на своей странице в Instagram.

Уточняется, что такой QR-код будет действовать только на территории республики. На федеральном портале Госуслуг он отображаться не будет.

Система QR-кодов действует в ряде регионов РФ для борьбы с распространением коронавируса. По ней посещать торговые центры, рестораны и многие другие публичные места можно только при наличии сертификата о вакцинации. Сейчас факт заболевания не является основанием для получения QR-кода, власти рассматривают такую возможность.