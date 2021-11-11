Врачи зафиксировали у Алексея Текслера высокий уровень антител Фото: пресс-служба губернатора

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер стал донором антиковидной плазмы. Как сообщает пресс-служба главы региона, свою кровь он сдал во время посещения областной станции переливания крови. Перед процедурой губернатор заполнил специальную анкету и прошел осмотр врача.

«Сегодня стал донором антиковидной плазмы. Врачи дали добро: показатели в норме, уровень антител высокий. Надеюсь, что кому-то это позволит справиться с болезнью», — написал губернатор в своем Instagram.

По словам Текслера, в этом году донорами крови стали больше 22 тысяч жителей области. Губернатор поблагодарил всех доноров и медиков станции переливания крови, отметив важность их миссии.

Губернатор Текслер ранее бессимптомно переболел коронавирусной инфекцией. Летом 2021 года он также поставил прививку от COVID-19.

Перед забором крови Текслер прошел осмотр врачей Фото: пресс-служба губернатора