11 ноября 2021

Текслер стал донором антиковидной плазмы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи зафиксировали у Алексея Текслера высокий уровень антител Фото:
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер стал донором антиковидной плазмы. Как сообщает пресс-служба главы региона, свою кровь он сдал во время посещения областной станции переливания крови. Перед процедурой губернатор заполнил специальную анкету и прошел осмотр врача.

«Сегодня стал донором антиковидной плазмы. Врачи дали добро: показатели в норме, уровень антител высокий. Надеюсь, что кому-то это позволит справиться с болезнью», — написал губернатор в своем Instagram.

По словам Текслера, в этом году донорами крови стали больше 22 тысяч жителей области. Губернатор поблагодарил всех доноров и медиков станции переливания крови, отметив важность их миссии.

Губернатор Текслер ранее бессимптомно переболел коронавирусной инфекцией. Летом 2021 года он также поставил прививку от COVID-19.

Перед забором крови Текслер прошел осмотр врачей
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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