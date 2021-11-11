В ЯНАО раньше срока отремонтировали дороги по нацпроекту

В ЯНАО оценили результаты дорожных работ Фото: Анна Майорова © URA.RU

ЯНАО вошел в топ регионов, где дорожные работы, запланированные на 2021 год, закончили раньше остальных. Об этом сообщает пресс-служба ямальского правительства.

«Ямальские дорожники в числе первых по стране завершили работы, запланированные на 2021 год в рамках реализации национального проекта „Безопасные качественные автодороги“. На сегодняшний день таких регионов в стране 20», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщает пресс-служба правительства, оценку Ямал получил по результатам работ, проведенных на 50 километрах дорог. Объем этого года составил 39 километров региональных дорог и 9 километров муниципальной сети Салехарда и Лабытнанги.

На следующий год власти планируют отремонтировать по нацпроекту около 30 километров дорог в регионе. Восемь контрактов из семнадцати на работу в 2022 году уже заключены.

Ранее URA.RU сообщало, что открытая в декабре 2020 года губернатором Дмитрием Артюховым трасса Салехард—Надым пришла в негодное состояние. Весной 2021 года некоторые участки дороги размыло талыми водами, из-за чего дорогу пришлось закрыть. Также экс-главу департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максима Першикова арестовали по обвинению во взятке в особо крупном размере. Установлено, что в 2020 году руководители коммерческой организации передали Першикову 1,5 млн рублей за обеспечение заключения с компанией новых госконтрактов по ремонту и содержанию автомобильных дорог.