Бульвар на месте, огороженном забором, появится в 2023 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бульвар в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, названный в честь Владимира Белоглазова — друга мэра Алексея Орлова, бывшего топ-менеджера УГМК, — откроют в 2023 году. Рядом с ним разместят образовательный центр и жилье. Об этом URA.RU сообщил Евгений Мордовин, гендиректор компании «УГМК-Застройщик», которая реализует девелоперский проект в микрорайоне.

Сейчас на месте пустырь — бульвар только проектируется. Когда территорию благоустроят, ее передадут в собственность города (сейчас это земля УГМК), уточнил Мордовин. «Здесь будет образовательный комплекс. Это специализированная гимназия „Арт-Этюд“ на 700 детей, мы ее уже спроектировали, школа на 1100 детей и дошкольное детское учреждение», — поделился топ-менеджер. Рендеры подготовят позднее.

По словам Мордовина, уже введенные дома первой очереди ЖК «Изумрудный бор» и те, что сейчас строятся, будут иметь прежний адрес — проспект Космонавтов. А постройки второй очереди «Изумрудного бора» и школы зарегистрируют на бульваре Владимира Белоглазова.

Рядом с этим местом будут новая очередь «Изумрудного бора», школы и трамвайная линия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На бумаге бульвар появился 8 ноября, когда Орлов подписал соответствующее постановление. Белоглазов скончался в феврале 2021 года, 24 ноября ему исполнилось бы 65 лет. По правилам, вопрос о увековечивании его памяти мог быть рассмотрен не ранее, чем через три года. Но закон позволяет высшим должностным лицам, включая главу города, обходить это ограничение. Формально с инициативой в горадминистрацию обратилась УГМК. Муниципальная комиссия по топонимике одобрила предложение в сентябре. Голосование, хоть и носило лишь рекомендательный характер, было спорным: кто-то воздержался, кто-то высказался против.

Ранее урбанисты и общественники высказали недовольство таким увековечиванием памяти Белоглазова. Один из их аргументов: этот вопрос предварительно необходимо было обсудить с горожанами, которые с Белоглазовым в большинстве своем незнакомы и о его деятельности не знает.

Белоглазов был директором УГМК по общим вопросам в 2002—2021 годах. Его отношения с Орловым описывали как близкие: по слухам, их связывала не только работа (до перехода в мэрию Орлов отвечал в областном кабмине за контакты с ФПГ), но и хобби — охота.