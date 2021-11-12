В Кремле рассказали, почему Путин не ревакцинировался от COVID

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда ревакцинируется Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сроки прохождения президентом РФ Владимиром Путиным ревакцинации от коронавируса зависят от рекомендаций врачей. Пока уровень антител у главы государства сохраняется на достаточно высоком уровне, заявил URA.RU его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент неоднократно говорил, что у него достаточно высокие титры сохраняются после основной вакцинации. Ревакцинация будет зависеть от рекомендаций врачей. Безопасность президента и его здоровье — первоочередная задача тех, кто за него отвечает», — отметил Песков.

Владимир Путин вакцинировался от коронавируса в марте 2021 года. В июне во время Прямой линии президент сообщил, что сделал прививку препаратом «Спутник V».