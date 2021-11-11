Депутат Госдумы заявил о росте цен на молоко и мясо

Депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский прогнозирует новый рост цен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский прогнозирует повышение стоимости молока и мяса в России. Это связано с увеличением экспорта кормов, которое приводит к удорожанию продукта и на внутреннем рынке. Об этом депутат рассказал URA.RU.

«Сейчас сильно увеличился вывоз из страны белковых составляющих кормов — жмых, шрот. А это до 35% стоимости кормов. Соответственно, рост цены этих составляющих на внутреннем рынке приведет к росту стоимости молочной продукции и продукции животноводства. Крестьяне начнут экономить на этих кормах. Тем самым будет снижаться продуктивность. И это, опять же, приведет к росту стоимости продовольствия», — пояснил Лисовский.

По его мнению, чтобы остановить рост цен, необходимо ограничить экспорт кормов. Ранее стоимость продуктов повышалась из-за подорожавших удобрений. Недавно правительство ограничило их экспорт на полгода. Лисовский считает, что это было необходимо сделать еще раньше.

Депутат Лисовский вместе с коллегами сейчас готовит материалы для правительства РФ, которые объяснят, как происходит рост цен на продукты. Предложение для правительства касается создания таблицы себестоимости основных продуктов питания — хлеба, молочной продукции, мяса и так далее, с указанием доли в себестоимости таких составляющих, как удобрения, электроэнергия, железнодорожные тарифы, металл, топливо. Информацию депутаты предоставят, чтобы правительство понимало, что повышение цен на эти составляющие сразу же приведет к росту стоимости продовольствия.