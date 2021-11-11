Депутат Госдумы готовит обращение в правительство из-за роста цен

Депутат Госдумы от Кургана Сергей Лисовский готовит обращение в правительство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

Депутат Государственной думы от Курганской области Сергей Лисовский вместе с коллегами готовит материалы для правительства РФ, которые объяснят, как происходит рост цен на продукты. Об этом Лисовский рассказал URA.RU.

«У нас правительство России живет, будто не читало даже первой страницы любого учебника по экономике. Потому что оно вдруг удивляется, что цены выросли. Поэтому мы готовим предложение к правительству о создании четкой таблицы себестоимости основных продуктов питания — хлеба, молочной продукции, мяса и т. д., с указанием доли в себестоимости таких составляющих — удобрения, электроэнергии, жд-тарифа, металла, топлива. Чтобы правительство, позволяя монополистам поднимать цены, понимало, что это тут же приведет к росту стоимости продовольствия», — рассказал Лисовский.

До обращения к властям депутаты Госдумы на заседании обсудят рост стоимости удобрений на внутреннем рынке. Сейчас правительство ограничило его экспорт, что остановит рост цены на удобрения, и, следовательно, на продукты. Но эта мера, по мнению депутата, несколько запоздала. При этом из страны в настоящее время вывозят белковые составляющие кормов — жмых, шрот, что также приведет к повышению цены, а это до 35% стоимости кормов.

«У нас зачастую звучит, что сельхозпроизводители поднимают цену. Но это не они поднимают, а те, кто поставляет им сырье, оказывает услуги. В конечном итоге производитель попадает в ситуацию, когда он вынужден повышать оптовые цены, потому что у него постоянно растут издержки», — пояснил Лисовский.

Ранее URA.RU писало, что в России за первую неделю ноября резко поднялись цены на некоторые продукты, в том числе, на гречку, хлеб и сахар. На мировом рынке существует тенденция к росту цен на продовольственные продукты. К Новому году ожидается рост цен на гречку, консервы и другие продукты.