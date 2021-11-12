Верховный суд: муж может забрать деньги жены после развода

Доход от трудовой деятельности каждого из супругов является совместной собственностью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Зарплата супругов является общей собственностью, и свою долю один из них можно забрать даже после развода. Об этом сообщили в Верховном суде России.

«Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности», — заявил Верховный суд РФ, как передает РИА «Новости».

Такое заявление сделал Верховный суд после того, как с иском обратился москвич, жена которого работала начальником отдела кадров в компании, торгующей медицинскими изделиями в течение четырех лет. Она выяснила, что ей недоплатили, и отсудила около 3 миллионов заработной платы, а также более 500 тысяч рублей в виде компенсации. Тогда супруги уже были в разводе, однако бывший муж решил отсудить у супруги половину денежных средств.

Местный суд иск москвича не удовлетворил, и мужчина обратился в высшую инстанцию. Верховный суд РФ отменил предыдущие решения, дело было отправлено на пересмотр. «Суды всех инстанций не учли, что трудовая деятельность осуществлялась в период брака», — заявили в Верховном суде.