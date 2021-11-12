В Тюмени опознали тело девушки из ЯНАО, пропавшей год назад

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Пропавшую долго искали силовики и волонтеры (архивное фото) Фото:

В Тюмени эксперты сумели установить принадлежность останков, найденных рядом с областным центром в сентябре. Как рассказали URA.RU в региональном управлении СКР, они принадлежат Виталине Салиндер из Яр-Сале (ЯНАО), пропавшей в 2020 году.

«Скелетированные останки были найдены в сентябре недалеко от Велижанского тракта. Генетическая экспертиза помогла установить личность. На останках не обнаружено внешних признаков насильственной смерти», — сообщили в ведомстве.

21-летняя Салиндер пропала 1 июня 2020 года. На тот момент она проживала в Тюмени. По информации СМИ, она вызвала такси от знакомой из Тюмени и уехала за город, где, как сообщил водитель, ее встретил мужчина. О том, что произошло дальше, не известно. Пропавшую искали силовики и волонтеры.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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