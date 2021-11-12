Привитые «Спутником Лайт» россияне получают нерабочие QR-коды

У россиян, вакцинированных «Спутником Лайт», сертификаты активируются только через 21 день Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Санкт-Петербурга и Новосибирска получили нерабочие QR-коды после вакцинации препаратом «Спутник Лайт». В личных кабинетах на портале госуслуг граждане обнаружили, что воспользоваться сертификатами о прививке они могут лишь спустя три недели с момента укола.

«Сегодня, пытаясь попасть в театр, я узнала, что мой код снова недействителен, как и во время „сбоя“ в понедельник. Сделала прививку 25 октября. Вдруг задним числом оказывается, что после такой прививки код теперь у нас начинает работать только на 21-й день», — цитирует петербурженку Елену «Фонтанка.ру».

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга не смогли ответить, является ли поздняя активация QR-кода сбоем в работе «Госуслуг». При этом в ведомстве отметили, что такой подход им кажется логичным, ведь на выработку иммунитета после вакцинации нужно 2-3 недели.

Также на недействительный QR-код пожаловался житель Новосибирска Сергей. Он привился «Спутником Лайт» 30 октября, передает «Сиб.фм». QR-код появился в личном кабинете мужчина на «Госуслугах» 3 ноября, однако выяснилось, что воспользоваться им нельзя. Под номером сертификата о вакцинации сообщается, что он начнет действовать только с 20 ноября.

В Роспотребнадзоре, куда Сергей обратился по телефону «горячей линии», предположили, что в работе «Госуслуг» произошла ошибка. В таком случае это будет уже третий сбой на портале за неделю. Первый произошел утром 8 ноября. Из-за сбоя на «Госуслугах» срок действия QR-кодов сократился до года до шести месяцев. Ошибку исправили в течение нескольких часов. В Минцифры РФ и Минздраве РФ объяснили, что из-за сбоя смешались сроки действия сертификатов переболевших и вакцинированных, передает телеканал 360.

Второй сбой произошел днем 11 ноября, когда сайт оказался временно недоступен. Россияне не могли оформить и получить свой QR-код. Также наблюдалась задержка в выдаче сертификатов о вакцинации.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минцифры РФ. На момент публикации новости ответ не был получен.

Сиб.фм