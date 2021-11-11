В Пермской епархии потребовали запретить клип Oxxxymirona

Oxxxymiron негативно влияет на подростков, уверены в РПЦ Фото: Владимир Андреев

новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Начальник отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии РПЦ протоиерей Игорь Ануфриев высказался за запрет клипа Oxxxymirona «Последний звонок». Свое мнение он выразил на круглом столе по профилактике межнациональных конфликтов среди детей, вспомнив о стрельбе в Пермском классическом университете. В клипе Oxxxymirona сюжет строится на расстреле школьниками своих одноклассников.

«Он в первой строчке, если в Яндексе набрать. И там это все буквально ведь показывается, хоть кто смотри. Любой ребенок включит: школьник, детсадовец тоже. Поэтому обращаю внимание силовых структур, что это, конечно, вещи недопустимые в наших условиях», — сказал Ануфриев, обращаясь к представителям прокуратуры и полиции. Те обещали обратить внимание на видеоклип.

Говоря о стрельбе в ПГНИУ, Ануфриев отметил, что напавшим руководила тотальная ненависть. «Здесь вражда даже не по национальному признаку, здесь просто вражда и ненависть ко всем. Сатанизм», — подчеркнул он. Ануфриев отметил, что кроме цензуры необходимо наполнять Сеть позитивным контентом.

20 сентября первокурсник пермского университета Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в кампусе, убив шесть человек. В октябре подросток пришел с карабином в школу поселка Сарс и сделал два выстрела. В этом случае от пуль никто не пострадал. URA.RU писало о мнении психологов о причинах подростковой агрессии.