Двух челябинцев уволили из МЧС за массовую подделку QR-кодов

Заплатив деньги, люди получали готовые сертификаты о вакцинации (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Два сотрудника пожарно-спасательного отряда Златоуста (Челябинская область), с медсестрой поликлиники поставившие на поток фиктивную вакцинацию, уволены со службы. Решение принято по результатам служебной проверки, сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по региону.

«Сведения, что гражданам ставили прививку, вносились в информационную систему Минздрава. Потом люди на госуслугах получали готовые сертификаты. Спасатели совершили проступок, который порочит честь сотрудника Федеральной противопожарной службы», — отметили в ведомстве.

Фиктивную вакцинацию прошли около 300 человек. Стоимость незаконных услуг составляла от 1,5 до 6 тысяч рублей за поддельный сертификат о вакцинации. Противоправную деятельность группы лиц пресекли сотрудники полиции в ходе проведенных мероприятий совместно с коллегами из УФСБ и ОМОН Росгвардии. Возбуждено уголовно дело по ч.3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).