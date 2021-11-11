11 ноября 2021

Двух челябинцев уволили из МЧС за массовую подделку QR-кодов

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QR-код. Челябинск, qr-код, куар код
Заплатив деньги, люди получали готовые сертификаты о вакцинации (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Два сотрудника пожарно-спасательного отряда Златоуста (Челябинская область), с медсестрой поликлиники поставившие на поток фиктивную вакцинацию, уволены со службы. Решение принято по результатам служебной проверки, сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по региону.

«Сведения, что гражданам ставили прививку, вносились в информационную систему Минздрава. Потом люди на госуслугах получали готовые сертификаты. Спасатели совершили проступок, который порочит честь сотрудника Федеральной противопожарной службы», — отметили в ведомстве.

Фиктивную вакцинацию прошли около 300 человек. Стоимость незаконных услуг составляла от 1,5 до 6 тысяч рублей за поддельный сертификат о вакцинации. Противоправную деятельность группы лиц пресекли сотрудники полиции в ходе проведенных мероприятий совместно с коллегами из УФСБ и ОМОН Росгвардии. Возбуждено уголовно дело по ч.3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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