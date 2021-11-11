МВД: челябинские врачи брали взятки за фиктивную вакцинацию

Вакцинирование было только на бумаге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Медики в Златоусте, подозреваемые в выдаче фальсифицированных сертификатов о вакцинации от COVID-19, брали взятки за это. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В Златоусте оперативниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД города задержаны трое местных жителей, организовавших незаконное предоставление услуг по внесению ложных сведений о прохождении вакцинации в специализированную единую информационную систему, содействуя тем самым в нелегальном получении соответствующих сертификатов. Предварительно установлено, что с граждан злоумышленники брали от 1500 до 6000 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Противоправную деятельность группы лиц пресекли сотрудники полиции в ходе проведенных мероприятий совместно с коллегами из УФСБ и ОМОН Росгвардии. Возбуждено уголовно дело по ч.3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). У подозреваемых проведены обыски, изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для расследования.

По версии следствия, подозреваемые внесли изменения в специализированную единую информационную систему не менее 250 гражданам. По данным URA.RU, преступление было выявлено, когда проверили сертификаты сотрудников МЧС, которые, на самом деле, вакцинацию не проходили.