11 ноября 2021

МВД: челябинские врачи брали взятки за фиктивную вакцинацию

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Вакцинация от COVID-19 в историческом парке «Россия – Моя история». Челябинск, минздрав, здоровье, прививка, медицина, вакцина, вакцинация, препарат, ампулы, коронавирус, covid, ковид, спутник v, гам ковид вак
Вакцинирование было только на бумаге Фото:
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Коронавирус COVID-19

Медики в Златоусте, подозреваемые в выдаче фальсифицированных сертификатов о вакцинации от COVID-19, брали взятки за это. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В Златоусте оперативниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД города задержаны трое местных жителей, организовавших незаконное предоставление услуг по внесению ложных сведений о прохождении вакцинации в специализированную единую информационную систему, содействуя тем самым в нелегальном получении соответствующих сертификатов. Предварительно установлено, что с граждан злоумышленники брали от 1500 до 6000 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Противоправную деятельность группы лиц пресекли сотрудники полиции в ходе проведенных мероприятий совместно с коллегами из УФСБ и ОМОН Росгвардии. Возбуждено уголовно дело по ч.3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). У подозреваемых проведены обыски, изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для расследования.

По версии следствия, подозреваемые внесли изменения в специализированную единую информационную систему не менее 250 гражданам. По данным URA.RU, преступление было выявлено, когда проверили сертификаты сотрудников МЧС, которые, на самом деле, вакцинацию не проходили.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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