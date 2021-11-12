Минцифры: QR-коды у привитых «Спутником Лайт» не работают 21 день

Сертификаты о вакцинации у привитых препаратом «Спутник Лайт» будут формироваться только спустя три недели после укола. Соответствующую информацию подтвердили в Минцифры РФ.
«Внимание, важная информация о формировании QR-кодов на портале госуслуг! Уточняем, что, согласно официальному письму Минздрава России, сертификаты о первичной вакцинации препаратом „Спутник Лайт“ формируются на портале госуслуг спустя 21 день после вакцинации», — сообщается в telegram-канале «Минцифры РФ».
К сообщению приложен документ от Министерства здравоохранения РФ. В нем ведомство просит Минцифры РФ внести изменения в «дисклеймер к форме услуги „Запись на вакцинацию против COVID-19“ и карточку услуги» в связи с актуализацией временных методических рекомендаций. В соответствии с ними, QR-код у привитых «Спутником Лайт» должен формироваться спустя три недели после введения препарата.
Ранее на неработающие QR-коды пожаловались жители Санкт-Петербурга и Новосибирска. Граждане обнаружили, что сертификаты вакцинации недействительны еще 21 день после введения «Спутник Лайт». В Роспотребнадзоре и комитете здравоохранения Санкт-Петербурга предположили, что это связано со сбоем в работе портала «Госуслуги».
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