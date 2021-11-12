В Госдуме раскрыли, представителей каких профессий заменят роботы

В Москве уже проводится тестирование беспилотных автомобилей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Роботы в ближайшем будущем смогут заменить таксистов, официантов и депутатов. Такое мнение в беседе с URA.RU высказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Я думаю, что в ближайшем будущем у нас все-таки появится беспилотное такси. Знаю, что одна из крупных компаний уже тестирует в Москве такие автомобили. Модной тенденцией, особенно в пандемию, становятся роботы-официанты. И, я думаю, что со временем и депутаты Госдумы будут не нужны, потому что в итоге появятся новые технологии, когда граждане смогут самостоятельно голосовать за тот или иной закон», — предположила Светлана Бессараб.

Депутат Госдумы добавила, что искусственный интеллект уже заходит в современную жизнь и начинает заменять человека. «Многие профессии уже потеряли часть своих потенциальных клиентов из-за развития цифровых технологий, часть стоит на грани. Например, в свое время были очень популярны дата-центры, курсы по обслуживанию клиентов в call-центрах, сегодня эти call-центры заменил искусственный интеллект. Я думаю, что не нужно бояться развития цифровых технологий, потому что одни профессии будут отмирать, но им на смену будут приходить другие», — подчеркнула Бессараб.

Сервис «Работа.ру» опубликовал данные опроса на тему искусственного интеллекта. Почти половина респондентов заметили, что современные технологии уже заменили труд некоторых специалистов. Ранее в одном из медцентров Екатеринбурга запустили голосового робота-помощника, который напоминает пациентам о времени визита к врачу и помогает подготовиться к процедурам.