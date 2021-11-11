В ЯНАО создадут туристический горнолыжный комплекс

На горном массиве Рай-Из создадут горнолыжный комплекс Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ЯНАО на горном массиве Рай-Из планируют построить горнолыжный комплекс. Как сообщается на сайте правительства ЯНАО, данный проект является частью стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года

«Территория будущего комплекса располагается на севере горного массива Рай-Из рядом с рекой Собь. Климат Полярного Урала позволит обеспечить продолжительный горнолыжный сезон, с октября по июнь, когда другие курорты не функционируют. Больше половины прогнозируемого туристического потока приходится на жителей Ямала», — говорится в сообщении правительства.

На данный момент объявлен конкурс на право заключения концессионного соглашения на реализацию проекта. Он пройдет в два этапа. Инвестор должен будет создать 12 километров горнолыжных трасс различной сложности, два подвесных подъемника и сервисно-туристический центр с горнолыжной школой и пунктом проката. Общий размер привлеченных частных инвестиций оценивается в 13 млрд рублей.

«Полярный Урал привлекает как жителей нашего региона, так и туристов со всей страны. Создание туристического кластера даст региону новые возможности для развития, диверсификации экономики и роста предпринимательства. Наша задача — сложить этот проект с максимальным привлечением частных инвестиций и механизмов государственной поддержки», — приводит слова губернатора Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства.

Ранее о намерение создать современный туристический кластер на Полярном Урале заявлял Дмитрий Артюхов. Это будет происходить в рамках утвержденной Владимиром Путиным стратегии развития Арктики.