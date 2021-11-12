В Госдуме призвал ввести выплату для школьников на удаленке

Специальные денежные сертификаты на услуги репетиторов нужно ввести для нуждающихся родителей. Это поможет им подготовить детей в период пандемии к выпускным экзаменам и дальнейшему поступлению в вузы. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Для отдельной категории нуждающихся родителей целесообразно ввести специальные сертификаты для получения услуг репетиторов, чтобы подготовить детей к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Подобные предложения звучали, очевидно, что такая потребность есть, и государство, с учетом сложившейся ситуации, должно на это реагировать», — объяснил Ярослав Нилов.
Спикер добавил, что пандемия и периодические выходы на дистанционное обучение сказывается на качестве школьного образования. «Очевидно, что пандемия влияет на качество образования, потому что никакой дистант не заменит реальное общение с преподавателем, и это все потом может сказаться на итоговых знаниях и возможности сдать ЕГЭ и ОГЭ. Я полагаю, что в данном случае было бы правильно рассмотреть на федеральном уровне возможность неких онлайн-лекций, онлайн-курсов, чтобы подготовить к экзаменам детей. Это самый простой способ», — подчеркнул Нилов.
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