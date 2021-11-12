Иммунолог: как меняется число COVID-антител через 3 и 6 месяцев

Через полгода нужно обязательно делать ревакцинацию Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Через три месяца после вакцинации титр антител в организме человека падает в три раза, через полгода — в 10 раз. Поэтому переболевших и поставивших прививку россиян нужно обязательно ревакцинировать. Об этом в разговоре с URA.RU сообщили иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков и научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«За три—три с половиной месяца титр антител снижается в три раза. За шесть месяцев — в 10 раз. У нас очень низкие темпы ревакцинации и происходит „утечка“ иммунитета и приличная. Это большая проблема, как сделать так, чтобы люди, которые изначально вакцинировались и переболели, вовремя получили очередную дозу вакцины и сохранили высокий уровень коллективного иммунитета», — пояснил Николай Крючков.

Иммунолог отметил, что есть исследования, показывающие, что уровень 300 Bau обеспечит 80% защиты. «Но на фоне очень заразной „Дельта“-линии, которую мы сейчас наблюдаем, чем больше [антител], тем лучше. Я бы на 300 не останавливался», — рассказал собеседник агентства.

Его поддержал доктор медицинских наук Сергей Токарев. «По данным научных исследований, через 80 дней титр антител снижается в три раза и у переболевших, и у вакцинированных, а за шесть месяцев в 10 раз», — указал эксперт.

Врач уточнил, что в России необходимо продолжать активную программу ревакцинации ранее переболевших и сделавших прививку. «Нам пора активно ревакцинировать, мы сейчас рискуем оказаться в положении, когда мы бежим по дистанции и не можем догнать сами себя. Если мы сейчас притормозим, то мы не просто на месте останемся, а шаг вперед, два шага назад будет. Поэтому, чтобы был шаг вперед, нужно в обязательном порядке повторную вакцинацию всеми силами реализовать через полгода после предыдущей вакцинации или перенесенного заболевания», — подытожил Токарев.