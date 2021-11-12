12 ноября 2021

Депутат Госдумы заявил о госперевороте в России. «Сделать жизнь людей невыносимой»

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Ночь выборов -2021. Москва, делягин михаил
Делягин считает, что введение QR-кодов является попыткой госпереворота в РФ Фото:

Введение QR-кодов является попыткой госпереворота в России. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Делягин в своем Telegram-канале.

«Значит так, дорогие друзья. Кто не понял, вся эта история с QR-кодами направлена не на обеспечение массовой вивисекции. Это организация госпереворота. Она направлена на то, чтобы сделать жизнь всех людей невыносимой. Начиная с силовиков, у которых, если я правильно понимаю, анонимизированные QR-коды — без паспортных данных и прочего. То есть им нельзя будет продать билеты на поезд или самолет, они не смогут даже в ресторан или ТЦ зайти, где охранники бдительные», — заявил Делягин.

Ранее правительство внесло в Госдуму два законопроекта. Первый предполагает продажу билетов на самолеты и поезда только по QR-кодам, переболевшим жителям, при медотводе и отрицательном ПЦР-тесте (до 1 февраля). Вторая поправка предписывает губернаторам определить, какие места какие категории жителей могут посещать.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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