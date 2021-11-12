Введение QR-кодов является попыткой госпереворота в России. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Делягин в своем Telegram-канале.
«Значит так, дорогие друзья. Кто не понял, вся эта история с QR-кодами направлена не на обеспечение массовой вивисекции. Это организация госпереворота. Она направлена на то, чтобы сделать жизнь всех людей невыносимой. Начиная с силовиков, у которых, если я правильно понимаю, анонимизированные QR-коды — без паспортных данных и прочего. То есть им нельзя будет продать билеты на поезд или самолет, они не смогут даже в ресторан или ТЦ зайти, где охранники бдительные», — заявил Делягин.
Ранее правительство внесло в Госдуму два законопроекта. Первый предполагает продажу билетов на самолеты и поезда только по QR-кодам, переболевшим жителям, при медотводе и отрицательном ПЦР-тесте (до 1 февраля). Вторая поправка предписывает губернаторам определить, какие места какие категории жителей могут посещать.
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