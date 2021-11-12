Голикова: губернаторы РФ потеряют часть полномочий

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Госсовет в Кремле. Москва, голикова татьяна
Татьяна Голикова рассказала о новых законопроектах по борьбе с коронавирусом Фото:
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Коронавирус COVID-19

Во время пандемии коронавируса губернаторы российских регионов будут получать от региональных санврачей рекомендации по борьбе с распространением инфекции. Губернаторы, в случае несогласия, должны будут представить мотивированный отказ. Если глава региона не предоставит объяснений, то санврачу не понадобится его согласование для введения изменений. Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

«Главные санитарные врачи регионов получат полномочия принимать меры реагирования, если губернатор не согласен с ними и не представит обоснование», — сказала Голикова во время пресс-подхода, трансляция которого велась на телеканале «Россия-24». Также Голикова обратилась ко всем главам российских регионов с призывом грамотно реагировать на изменения в ситуации с COVID. Вице-премьер отметила, что ограничения должны быть оправданны и понятны.

Ранее Голикова сообщила, что российские власти решили ввести QR-коды на всей территории страны. Правительство России уже внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах. Документ не предполагает предъявления QR-кодов в продуктовых магазинах и аптеках.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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