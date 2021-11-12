12 ноября 2021

Глава Минпросвещения высказался об изменении учебников в школах

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Свердловская областная универсальная научная библиотека имени В. Г. Белинского. Екатеринбург, библиотека, занятие, учеба, студентка, учебники, подготовка к экзаменам, образование, уроки, подготовка к учебному году, изучение, дистанционное обучение, заочное обучение
В России введут единые школьные учебники Фото:

В России введут единые школьные учебники. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы даже в пандемию столкнулись, что у каждого — фактически свое расписание. От того, насколько единым будет образовательное пространство, во многом зависит качество образования, поэтому мы будем стремиться к унификации учебников», — передает слова Кравцова «Интерфакс». Он отметил, что для высокого качества необходим «единый уровень базовой подготовки для всех школ».

Ранее президент России Владимир Путин предложил модернизировать систему образования в стране.Также URA.RU сообщало, что в рамках новой реформы школьного образования в России планируется решить проблему чрезмерной нагрузки на учеников, наличия у них мобильных телефонов, зубрежки учебников, видеонаблюдения и капремонта школ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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