Глава Минпросвещения высказался об изменении учебников в школах

В России введут единые школьные учебники. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Мы даже в пандемию столкнулись, что у каждого — фактически свое расписание. От того, насколько единым будет образовательное пространство, во многом зависит качество образования, поэтому мы будем стремиться к унификации учебников», — передает слова Кравцова «Интерфакс». Он отметил, что для высокого качества необходим «единый уровень базовой подготовки для всех школ».
Ранее президент России Владимир Путин предложил модернизировать систему образования в стране.Также URA.RU сообщало, что в рамках новой реформы школьного образования в России планируется решить проблему чрезмерной нагрузки на учеников, наличия у них мобильных телефонов, зубрежки учебников, видеонаблюдения и капремонта школ.
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