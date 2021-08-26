В России разработали новую школьную реформу

Российскую школу ждет новая реформа. В ее проработке участвовали дети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В рамках новой реформы школьного образования в России планируется решить проблему чрезмерной нагрузки на учеников, наличия у них мобильных телефонов, зубрежки учебников, видеонаблюдения и капремонта школ. Такие предложения прозвучали 24 августа на совещании по подготовке к заседанию президиума Госсовета, передает корреспондент URA.RU. Они войдут в итоговый доклад, который в среду представят президенту РФ Владимиру Путину. В его подготовке впервые с губернаторами и министрами участвовали дети.

Концепцию развития общего образования в России власти разрабатывают два года. К проекту подключили не только федеральных министров (Сергей Кравцов, Валерий Фальков, Ирек Файзуллин), глав регионов и экспертов, но и 10 школьников — победителей конкурса «Большая перемена» (проект президентской платформы «Россия — страна возможностей») и участников Российского движения школьников. Над разработкой «школы будущего» дети работали в «Артеке» в июле. 24 августа на совещании по подготовке к заседанию президиума Госсовета чиновники и школьники подвели итоги.

Десять школьников впервые участвовали в обсуждении государственных вопросов вместе с министрами и губернаторами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Одним из пунктов, который войдет в итоговый доклад для Путина, будет новое техническое оснащение школ, в том числе установка видеокамер. По словам врио главы Мордовии Артема Здунова, «видеокамеры будут не во всех классах». «Школьники не поддерживают эту инициативу, как и инициативу по блокировке сотовой связи, по отбору телефонов. Надо оставить решение этих вопросов на усмотрение родительских комитетов», — пояснил Здунов.

Взрослые признали, что детей сильно загружают домашними заданиями. Учителя не синхронизируют свои графики проведения контрольных работ, и иногда дети вынуждены писать проверочные работы по нескольким предметам в один день. «Дети адекватно относятся к проверочным работам и домашним заданиям. Но невозможно одновременно по всем предметам загружать детей. Нужна оптимизация, и это — задача школы. Это то, о чем справедливо говорят школьники», — считает губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Но детей не меньше волнует сама система обучения, при которой приходится зубрить предметы. Об этом сказала Зинаида Гольман, которая в этом году окончила школу и поступила на первый курс РАНХиГС.

«Если контрольные зубрить, потом сдать тест — это в жизни не очень поможет. Но если изучать предмет и понимать, как полученные знания можно будет использовать в жизни — это уже интереснее», — заметила девушка.

Глава Татарстана Рустам Минниханов считает, что огромное количество российских школ нуждается в капитальном ремонте Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отдельный блок в докладе Путину будет посвящен восстановлению российских школ. По словам губернаторов, многие из них не ремонтировались 30, 50 лет и больше. Как отметил глава Татарстана Рустам Минниханов, сложнее всего будет привести в порядок пищеблоки, которые, вероятно, придется строить с нуля. А дети добавили — нужно «обеспечить доступность школ для детей с ограниченными возможностями». «Не везде эта проблема решается. Министр строительства России [Ирек Файзуллин] согласен с ними и записал этот вопрос», — сказал глава Татарстана.

По словам губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, в сельских территориях социальная инфраструктура, как правило, находится в плачевном состоянии, и там будут «построены многофункциональные комплексы». «Эти центры будут совмещать детсад, школу, клуб, физкультурно-оздоровительный комплекс. Это, с одной стороны, позволит существенно удешевить строительство, с другой — это создаст культурно-образовательное ядро, которое будет центром притяжения для жителей сельских территорий», — отметил Цыбульский.

Это не означает, что малокомплектные школы будут закрываться. Цыбульский заверил URA.RU, что «их закрытие невозможно».

Школьник Слава Иванчин считает, что нужно решить проблему травли учителей в социальных сетях, которая усугубилась в последнее время Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как рассказал 11-классник Вячеслав Иванчин, одной из серьезных проблем является буллинг учителей в социальных сетях. «Часто наблюдается неуважительное отношение к учителям, которое проявляется в агрессивных действиях. Это серьезная проблема, с которой нужно что-то делать. Недопустимо, когда в соцсетях появляются ролики, когда ученик физически оскорбил учителя», — поделился подросток. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин согласился: «Невозможно говорить о престиже профессии, произносить какие-то ритуальные слова об учительском труде, когда в реальности происходят недопустимые вещи».

Губернаторы признались, что им понравилось обсуждать школьные вопросы с детьми. По словам Андрея Чибиса, «сегодня это школьники, завтра — они будут управлять нашей страной». Как отметил руководитель рабочей группы Госсовета по образованию, губернатор Кировской области Игорь Васильев, прислушиваться к мнению детей нужно, «ведь им должно быть интересно учиться». Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сказал, что дети «переводят на понятный язык» обсуждаемые вещи.

Вчерашняя школьница Зинаида Гольман призналась, что ей «хотелось бы получить больше конкретики». Вячеслав Иванчин заметил, что «у губернаторов есть свое видение по проблемам, знание хозяйственной стороны дела, но детские идеи помогают это видение освежить, по-новому оценить проблему». «Надеемся, наши инициативы будут воплощены, и станет доброй традицией, что ученики будут иметь представительство в высших органах власти», — выразил надежду школьник.

Эксперты считают, что участие семинаре позволило детям донести до первых лиц страны и регионов реальные проблемы современной школы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дети помогают властям и учителям понять, каким они видят свое будущее, сказал URA.RU зампредседателя комиссии по образованию Общественной палаты РФ Сергей Станченко. «С детьми надо договариваться: если ребенок не будет учиться, учитель с ним ничего сделать не сможет. Должен присутствовать элемент соглашения и определенной заинтересованности», — отметил Станченко.

По словам президента Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексея Куртова, Кремль пытается сократить «разрыв между восприятием действительности властью и жителями страны», который стал слишком заметен. «[Такие дискуссии] — это ориентация на то, чтобы найти золотую середину или понять то, что не очень ясно. Это движение навстречу друг другу, и оно всегда полезно», — резюмировал Куртов.