Адвокат: ФБР «похитило» россиянина по запросу США

ФБР «фактически похитило» гражданина России Дениса Дубникова, он арестован в Нидерландах. Об этом сообщил его адвокат Аркадий Бух.
«Мексика его не впустила в страну. Американские спецслужбы затолкали его в самолет в Голландию и отправили его туда, оплатив билет. То есть по сути дела просто похитили», — рассказал адвокат РИА «Новости». По словам Буха, спецслужбы, о которых идет речь, это ФБР.
Он отметил, что сейчас Дубников находится в тюрьме в Голландии и ожидает экстрадиции в США. Его обвиняют в отмывании денег в интересах киберпреступников. Россиянину грозит до 20 лет тюрьмы. Арест произошел по запросу США.
Ранее в США арестовали аналитика Игоря Данченко. Американские власти заключили его под стражу в рамках расследования возможных связей экс-президента страны Дональда Трампа с Россией. Позже россиянина освободили под залог.
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