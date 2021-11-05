В США отпустили россиянина, арестованного по делу Трампа

Суд в США назначил залог в сто тысяч долларов за освобождение Данченко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В США освободили под залог аналитика Игоря Данченко, который был задержан по обвинению в даче ложных показаний ФБР по делу Дональда Трампа. Об этом решении сообщила мировой судья Тереза Бьюкенен, передает газета Politico.

Федеральный суд Александрии штата Вирджиния освободил россиянина из-под стражи под залог в 100 $ тыс. Данченко также должен будет в течение 24 часов сдать паспорт. «Ходатайство об освобождении удовлетворено», — заявила судья.

Аналитик Данченко, вероятно, может быть предполагаемым источником компрометирующего досье на Трампа, ранее выпущенного в США. В нем сообщалось о возможных связях экс-президента США с Москвой. За что именно бял арестован Данченко, пока не сообщается.