В США отпустили россиянина, арестованного по делу Трампа

В США освободили под залог аналитика Игоря Данченко, который был задержан по обвинению в даче ложных показаний ФБР по делу Дональда Трампа. Об этом решении сообщила мировой судья Тереза Бьюкенен, передает газета Politico.
Федеральный суд Александрии штата Вирджиния освободил россиянина из-под стражи под залог в 100 $ тыс. Данченко также должен будет в течение 24 часов сдать паспорт. «Ходатайство об освобождении удовлетворено», — заявила судья.
Аналитик Данченко, вероятно, может быть предполагаемым источником компрометирующего досье на Трампа, ранее выпущенного в США. В нем сообщалось о возможных связях экс-президента США с Москвой. За что именно бял арестован Данченко, пока не сообщается.
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