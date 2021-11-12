12 ноября 2021

В соцсетях заявили о готовности к революции из-за QR-кодов. «Нужно начинать протесты»

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка у Измайловского суда. Москва, маска, транспорт, автобус
В Кремле назвали QR-коды в общественном транспорте мировой практикой Фото:
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Коронавирус COVID-19

Оперштаб по борьбе с распространением COVID в РФ 11 ноября подтвердил разработку инициатив о введении QR-кодов в транспорте, а также для посещения кафе и магазинов. Юрист Илья Монарх в Tik-Tok прокомментировал возможное нововведение.

«Ну что, приехали. Гайки все сильнее крутятся, скоро вы не сможете проехать в любом общественном транспорте без QR-кода о вакцинации от коронавируса. Что думаете?», — сказал Монарх в видео в tiktok-аккаунте.

Пользователи соцсети поддержали возмущение автора видео. Некоторые заявляют, что введение кодов в транспорте и магазинах приведет к восстанию россиян против действующей власти. А кто-то отмечает, что граждане сами виноваты в том, что позволяют себя ограничивать.

Некоторые россияне обвиняют соотечественников в введении QR-кодов в стране
Кто-то предлагает гражданам РФ выйти на протесты
…, а некоторые просто угрожают
В комментариях заявляют, что готовы начать революцию, чтобы не подчиняться решениям властей
А некоторые выражают степень своего негодования гневными смайликами

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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