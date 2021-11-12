В Кремле назвали QR-коды в общественном транспорте мировой практикой

В Кремле назвали QR-коды в общественном транспорте мировой практикой Фото: Тихонова Пелагия © URA.RU

Оперштаб по борьбе с распространением COVID в РФ 11 ноября подтвердил разработку инициатив о введении QR-кодов в транспорте, а также для посещения кафе и магазинов. Юрист Илья Монарх в Tik-Tok прокомментировал возможное нововведение.

«Ну что, приехали. Гайки все сильнее крутятся, скоро вы не сможете проехать в любом общественном транспорте без QR-кода о вакцинации от коронавируса. Что думаете?», — сказал Монарх в видео в tiktok-аккаунте.

Пользователи соцсети поддержали возмущение автора видео. Некоторые заявляют, что введение кодов в транспорте и магазинах приведет к восстанию россиян против действующей власти. А кто-то отмечает, что граждане сами виноваты в том, что позволяют себя ограничивать.

Некоторые россияне обвиняют соотечественников в введении QR-кодов в стране

…, а некоторые просто угрожают

В комментариях заявляют, что готовы начать революцию, чтобы не подчиняться решениям властей