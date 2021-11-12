Оперштаб по борьбе с распространением COVID в РФ 11 ноября подтвердил разработку инициатив о введении QR-кодов в транспорте, а также для посещения кафе и магазинов. Юрист Илья Монарх в Tik-Tok прокомментировал возможное нововведение.
«Ну что, приехали. Гайки все сильнее крутятся, скоро вы не сможете проехать в любом общественном транспорте без QR-кода о вакцинации от коронавируса. Что думаете?», — сказал Монарх в видео в tiktok-аккаунте.
Пользователи соцсети поддержали возмущение автора видео. Некоторые заявляют, что введение кодов в транспорте и магазинах приведет к восстанию россиян против действующей власти. А кто-то отмечает, что граждане сами виноваты в том, что позволяют себя ограничивать.
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