В России начало снижаться число зараженных COVID

За сутки от коронавируса скончались 1241 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В РФ за последние сутки выявлено 39 256 новых пациентов с COVID. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено 39 256 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 241 летальный исход», — сообщает оперштаб Москвы в telegram-канале. При этом за сутки полностью выздоровели 33 802 человека. До этого два дня подряд подтверждалось более чем по 40 тысяч новых случаев COVID.

В уральских регионах рекордсменом по количеству зараженных остается Свердловская область — 724 заболевших. Затем идут Челябинская область — 580 заболевших, Тюменская область — 346, в ХМАО — 257. В Курганской области и ЯНАО выявили 217 и 149 новых пациентов с COVID-19 соответственно. В Пермском крае 699 новых случаев COVID-19.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму РФ законопроект об использовании QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах. В кабмине подчеркнули, что это экстренные меры на фоне растущей заболеваемости коронавирусом, передает RT. Новые нормы будут действовать до 1 июня 2022 года, уточняет телеканал 360.