Уральский депутат разыграет деньги и котят за вакцинацию от COVID

Котенка смогут получить некоторые вакцинированные свердловчане Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер заявил, что вакцинировался от коронавируса «Спутником V». В честь этого политик решил разыграть между вакцинированными свердловчанами деньги и котят.

«Друзья, вакцинация и только вакцинация! Объявляю конкурс до конца года: каждому десятому, кто вакцинировался начиная с сегодня, сообщил и подтвердил мне, скидываю на телефон 50 рублей, каждому сотому — 100 рублей, каждому 500 — 200 рублей, каждому 1000 — 500 рублей. Ну, а каждому 5000 подарю котенка», — написал Вегнер в своем Instagram-аккаунте.

Ранее заместитель главы администрации Каменска-Уральского Денис Нестеров посоветовал свердловчанам уехать из России, если они не собираются вакцинироваться от коронавируса. Он возмутился, что люди, которые соблюдают правила, вынуждены подвергать себя риску, когда рядом находятся непривитые от COVID-19 люди.