Нуждающимся россиянам станет проще получить льготы и выплаты

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В России появится новая система единого государственного информационного обеспечения Фото:

В правительстве РФ одобрили новый порядок выявления граждан, нуждающихся в социальной поддержке. В России появится единая государственная информационная система социального обеспечения.

«Законопроектом предлагается для выявления и учета граждан, нуждающихся в получении мер социальной поддержки, реализовать механизм, при котором процесс расчета среднедушевого дохода на члена семьи и оценка имущественной обеспеченности в целях определения нуждаемости будет формироваться посредством Единой государственной информационной системы социального обеспечения. Система содержит сведения, обрабатываемые ПФР, налоговой службой, МВД и Росреестром», — сообщается на сайте правительства.

Ранее в правительстве сообщили, что в ближайшее время будут реализованы новые комплексные меры поддержки граждан. По словам президента России Владимира Путина, в ближайшее время правительство выделит 41,5 трлн рублей на социальную поддержку граждан, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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