В РПЦ заявили, что тело Ленина вынесут из Мавзолея

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Парк «Зарядье». Москва, мавзолей ленина, кремль
Митрополит Иларион считает, что рано или поздно тело Ленина вынесут из Мавзолея Фото:

Тело Владимира Ленина рано или поздно будет вынесено из Мавзолея и захоронено. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«Я даже не сомневаюсь в том, что раньше или позже Ленина вынесут из Мавзолея, потому что это действительно пережиток прошлого, что набальзамированное тело лежит в самом центре столицы. Надеюсь, что все-таки будет найден какой-то консенсус, и тело будет захоронено», — заявил митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Он отметил, что у Ленина много почитателей, которые не дают этого сделать. Священнослужитель подчеркнул, что спор о захоронении тела вождя мирового пролетариата является не поколенческим, а мировоззренческим.

Ранее телеведущий и комик Александр Гудков разместил на своей странице в Instagram видео «Невыносимое выносимо». Авторы ролика выступают за захоронение Владимира Ленина, сообщает телеканал 360. Согласно опросам ВЦИОМ 2017 года, идею захоронить Ленина поддерживают более 60% россиян, напоминает агентство Nation news.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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