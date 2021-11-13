Врачи назвали страшные последствия ошибок при переливании крови

Кровь проверяют на совместимость перед переливанием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Переливание человеку крови, неподходящей для него группы, может привести к тяжелым последствиям для организма и даже к смерти. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-гематолог Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева Дмитрий Евсеев.

«Могут быть очень тяжелые осложнения. Это может привести к повреждению почек, к шоку и смерти. Не так много нужно перелить, чтобы человека фактически убить. Обратимость последствий зависит от объема, от того, что было предпринято, вовремя ли диагностировали», — сказал Дмитрий Евсеев.

По его словам, не всегда врачи сразу понимают, что столкнулись с тем, что пациент получил кровь другой группы во время переливания, так как данное явление нечасто встречается. «Сложно выявить, так как ситуация редкая и даже не всеми может иметься в виду», — сказал врач.

Врач-гематолог, кандидат медицинских наук Светлана Бычкова также заявила, что ошибки в переливании могут привести к самым разным последствиям. «При иногруппных переливаниях происходит разрушение эритроцитов, может быть вплоть до остановки почек», — сообщила собеседница агентства.

Бычкова подчеркнула, что в России каждое действие, связанное с данной процедурой, строго регламентируется. «Ужесточились требования к переливанию. Раньше переливали цельную кровь, теперь компоненты крови. Перед тем, как перелить кровь, проверяют совместимость на стекле. Очень жесткие правила», — подчеркнула гематолог.