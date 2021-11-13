Венедиктов: основой антиваксерной позиции является невежество

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Презентация книги Петра Авена
Люди с недоверием относятся к врачам и науке, считает Алексей Венедиктов Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Люди, выступающие против вакцинации от COVID-19, руководствуются историческим невежеством. Об этом рассказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Основой антиваксерной позиции является историческое невежество. В СССР, а затем и в России отношение к врачам всегда было мягко скажем недоверчивое. Можно вспомнить хотя бы „убийц в белых халатах“. Это довольно тяжелый процесс отношения к врачам и науке вообще. Поэтому невежественных людей надо просвещать», — сказал Венедиктов в интервью телеканалу RTVI.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал сажать в тюрьму врачей-антипрививочников. Член Российской академии наук, вирусолог Петр Чумаков заявил, что в России должна быть обязательная вакцинация, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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