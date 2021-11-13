Польский военный погиб на границе с Белоруссией

Польский солдат погиб на границе с Белоруссией в результате несчастного случая. Об этом рассказал командир 17-й Великопольской механизированной бригады в Twitter.
Трагедия произошла 13 ноября. «В ходе несения службы на польско-белорусской границе произошел несчастный случай, в результате которого наступила смерть солдата 17-й Великопольской механизированной бригады», — отмечается в сообщении.
Ранее также сообщалось, что двое российских военных погибли после десантирования в рамках внезапной проверки боевой готовности в Белоруссии. В последние дни там происходит конфликт между европейскими пограничниками и мигрантами, которые пытаются попасть в ЕС через границу Беларуси и Польши. В Европе обвиняют власти Беларуси в провоцировании чрезвычайной ситуации. Президент Беларуси Александр Лукашенко, в свою очередь, просил Россию прислать на территорию военных.
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