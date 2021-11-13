13 ноября 2021

Польский военный погиб на границе с Белоруссией

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Учения уральской танковой дивизии Центрального военного округа. Челябинская область, Чебаркуль, армия, военные, солдаты, военный полигон, военные учения
Польский солдат умер в результате несчастного случая Фото:

Польский солдат погиб на границе с Белоруссией в результате несчастного случая. Об этом рассказал командир 17-й Великопольской механизированной бригады в Twitter.

Трагедия произошла 13 ноября. «В ходе несения службы на польско-белорусской границе произошел несчастный случай, в результате которого наступила смерть солдата 17-й Великопольской механизированной бригады», — отмечается в сообщении.

Ранее также сообщалось, что двое российских военных погибли после десантирования в рамках внезапной проверки боевой готовности в Белоруссии. В последние дни там происходит конфликт между европейскими пограничниками и мигрантами, которые пытаются попасть в ЕС через границу Беларуси и Польши. В Европе обвиняют власти Беларуси в провоцировании чрезвычайной ситуации. Президент Беларуси Александр Лукашенко, в свою очередь, просил Россию прислать на территорию военных.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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