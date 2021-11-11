На границе, которую штурмовали мигранты из Беларуси, умер ребенок

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Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, знак стоп, шлагбаум, граница, стоп
Причиной смерти ребенка на границе с Белоруссией названа простуда Фото:
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Беспорядки на белорусско-польской границе

Около пограничного перехода в Кузнице — на границе Польши и Белоруссии — умер 14-летний ребенок из Курдистана. Причиной смерти названа простуда. Об этом сообщили мигранты из Ирака.

«Он умер от простуды. Белорусские пограничники доставили [тело] 14-летнего мальчика в больницу», — передает слова иракца Раванда портал OKO.press.

Днем ранее, 10 ноября, в сети появилось видео, на котором белорусские военные в сопровождении медика несут кого-то на носилках. Высказывалось предположение, что это один из мигрантов.

Ранее сообщалось, что польские пограничники, находящиеся к югу от пограничного перехода в Кузнице, справились с незаконным проникновением на границу республики мигрантов со стороны Белоруссии. Штурмующие бросали через ограждения бревна, несколько камней прилетели в пограничников, на что против мигрантов был применен слезоточивый газ.

Власти Литвы направят войска на границу с Белоруссией и Польшей из-за ситуации с мигрантами, которая начала обостряться в ноябре этого года, отмечает телеканал 360. В Европарламенте также призвали ужесточить санкции против Белоруссии из-за усугубления миграционного кризиса на польско-белорусской границе, уточняет RT.

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